нужен 20 секундный рекламный ролик(анимация). магазин детской одежды подробности лично
Эффекты для игровых локаций. After Effects
Нужен человек с базовыми знаниями Adobe After Effects CS4 (и НИЖЕ, CS5 не подойдет) и работающий в Photoshop, для создания эфектов в игровых локациях.
Связь здесь или через почту.
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