Эффекты для игровых локаций. After Effects

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Закрыт3 заявки212 просмотров

Нужен человек с базовыми знаниями Adobe After Effects CS4 (и НИЖЕ, CS5 не подойдет) и работающий в Photoshop, для создания эфектов в игровых локациях.

Связь здесь или через почту.

[email protected]

13 лет назад
karpunin61
Павел 
63 года
14 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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