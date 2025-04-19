Голограма з анімацією

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Открыт1 заявка10 просмотров

Розробити модель метелика (або щось інше) з анімацією руху, в стилі голограми

3D-моделированиеBlender
8 дней назад
Олександр
8 дней в сервисе
Был
3 дня назад
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Софія
 
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2 года в сервисе
Была
2 дня назад
8 дней назад