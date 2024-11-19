Иллюстратор-аниматор для создания анимационного ролика

  1. Биржа фриланса
  2. Анимация
Закрыт1 заявка8 просмотров

Мне срочно нужен иллюстратор-аниматор для создания 30-секундного ролика в стиле покадровой персонажной анимации.

У меня уже есть сценарий и есть возможность приступить к работе в пятницу, 29.11.

Дата окончания проекта - 10.12.

Бюджет будем обсуждать непосредственно с исполнителем.

Если у вас есть соответствующий опыт, вы готовы быстро включиться в проект и не заняты в других делах, пишите мне.

Анимация персонажейСоздание анимаций
5 месяцев назад
Этот заказ найден ботом в интернете

Заявки фрилансеров

Александр
 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
7 дней назад
8 отзывов
5 месяцев назад
ТОП-10
Анимация

  • Похожие заказы

  • Создание модели духов

    $20

    Разработайте 3D-модель флакона духов в Unreal Engine. Требуется создать реалистичные материалы и текстуры, окружение для рекламы и настроить освещение. Также необходимо установить камеры для показа флакона с разных ракурсов и подготовить изображения готовой сцены.

    3D-моделированиеВизуализация объектов
    Анимация3 заявки
    Закрыт
    4 месяца назад

  • Создание анимированных Emoji для телеграм

    Требуется разработка анимации для логотипа компании и создание шаблона анимированных Emoji. Необходимо анимировать все буквы английского и русского алфавита, а также цифры в уникальном стиле. Ищем дизайнеров с опытом в подобной работе.

    Анимация1 исполнитель
    Завершен
    5 месяцев назад

  • Альпинизм

    $20

    Необходимо создать простую анимацию в Clip Studio длительностью 30 секунд. Сюжет: девочка-подросток исследует гору Ama Dablam в Непале. Включите сцены, где она смотрит на гору и идет, а также ключевой момент с лавиной, когда она начинает убегать. Подробности обсудим в процессе работы.

    Создание анимаций
    Анимация1 заявка
    Закрыт
    4 месяца назад

  • Motion-дизайнер для создания интро

    Ищем талантливого Motion-дизайнера для разработки стильного и захватывающего интро и титров для сериала. Необходим опыт работы в After Effects или Cinema 4D, а также примеры аналогичных проектов в портфолио. Креативность, внимание к деталям и понимание эстетики жанра (детектив, триллер) обязательны. Предлагаем интересный проект с гибким графиком и конкурентной оплатой.

    Добавление эффектовМоушн-дизайнСоздание анимацийAdobe After Effects
    Анимация1 заявка
    Закрыт
    5 месяцев назад

  • Создание заставки подкаста

    Ищется моушн-дизайнер для разработки анимационной заставки подкаста. Задание уже сформулировано и готово к обсуждению. Ожидается высокий уровень креативности и профессионализма.

    Анимация3 заявки
    Закрыт
    5 месяцев назад

  • Поиск моушн дизайнера для анимации логотипа

    Наша команда ищет моушн дизайнера для анимации логотипа с предоставленным сторибордом. Необходимы отличное портфолио, чувство вкуса, внимание к деталям и средний уровень английского. Укажите количество часов на задачу, бюджет и ссылку на портфолио. Примеры анимаций приветствуются.

    Анимация1 заявка
    Закрыт
    5 месяцев назад

  • Создание видео анимации (+-2 минуты)

    Требуется создать видео-анимацию продолжительностью около 2 минут на основе известной детской сказки. Используйте Adobe After Effects или покадровую анимацию в Adobe Photoshop. Формат анимации 1920x1080. Пример работы прилагается.

    Создание анимацийAdobe After EffectsAdobe Photoshop
    Анимация2 заявки
    Закрыт
    4 месяца назад

  • Мини видео ролик

    Требуется создать 10-минутную анимацию в стиле мультфильма для дня рождения. Анимация будет включать приколы из личной жизни, без сложной рисовки. Озвучка будет предоставлена отдельно. Подобный стиль анимации можно увидеть у блогера «добряк».

    Анимация персонажейСоздание анимаций
    Анимация1 заявка
    Закрыт
    4 месяца назад

  • 2d анимация

    $100

    Требуется аниматор 2D персонажей для работы с мем-тематикой в области крипто и блокчейна. Имеется готовый персонаж, для которого необходима анимация сценариев. Ищем креативного исполнителя с релевантным опытом. Укажите примеры работ и стоимость в заявках.

    Анимация персонажейReels
    Анимация1 исполнитель
    Завершен
    5 месяцев назад