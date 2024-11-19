Мне срочно нужен иллюстратор-аниматор для создания 30-секундного ролика в стиле покадровой персонажной анимации.

У меня уже есть сценарий и есть возможность приступить к работе в пятницу, 29.11.

Дата окончания проекта - 10.12.

Бюджет будем обсуждать непосредственно с исполнителем.

Если у вас есть соответствующий опыт, вы готовы быстро включиться в проект и не заняты в других делах, пишите мне.