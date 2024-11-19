Разработайте 3D-модель флакона духов в Unreal Engine. Требуется создать реалистичные материалы и текстуры, окружение для рекламы и настроить освещение. Также необходимо установить камеры для показа флакона с разных ракурсов и подготовить изображения готовой сцены.
Иллюстратор-аниматор для создания анимационного ролика
Мне срочно нужен иллюстратор-аниматор для создания 30-секундного ролика в стиле покадровой персонажной анимации.
У меня уже есть сценарий и есть возможность приступить к работе в пятницу, 29.11.
Дата окончания проекта - 10.12.
Бюджет будем обсуждать непосредственно с исполнителем.
Если у вас есть соответствующий опыт, вы готовы быстро включиться в проект и не заняты в других делах, пишите мне.
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