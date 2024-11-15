Ищется аниматор для создания мультика длиной 8-20 секунд. Необходимо нарисовать персонажа и локацию по готовому сценарию. Анимация будет выполнена в After Effects с использованием перекладки и звукового лэйаута. Бриф проекта предоставляется. В отклике укажите стоимость работ и портфолио.
Ищем 2D аниматоров для оживления иллюстраций мульт персонажа
Ищу двух 2D аниматоров для оживления серии иллюстраций мульт персонажа для нашего сайта.
Рассматриваются кандидаты, которые работают со Spine и другими подобными инструментами.
Опыт подготовки материалов под интеграцию в сайт желателен, а наличие навыков иллюстрации станет дополнительным плюсом, ведь мы сможем предложить вам на отрисовку другого персонажа.
Обязательно предоставьте свои работы — желательно лучшие (от 2 до 3 примеров, но максимальное качество).
Сроки сжатые, бюджет составляет 20-50$ в час в зависимости от вашего уровня квалификации.
Пожалуйста, не откликайтесь, если у вас нет свободных 2 недель для данного проекта (т.е. загрузка не более 80% текущая).
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