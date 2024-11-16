Ищу монтажера/аниматора

  1. Биржа фриланса
  2. Анимация
Закрыт1 заявка7 просмотров

Нужен монтажер для одного ролика.

Требуется добавить анимацию (вывести пересечение улицы).

Если вы умеете добавлять анимацию, напишите пожалуйста.

Насчёт оплаты нет проблем.

Анимация объектовМонтаж видеороликов
6 месяцев назад
Этот заказ найден ботом в интернете

Заявки фрилансеров

Алексей
 
23 года
6 месяцев в сервисе
Был
6 месяцев назад
6 месяцев назад

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