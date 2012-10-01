Есть набор из 10 квадратных иконок (~80x80px). На иконках изображены мультяшные монстры. Необходимо добавить к ним минимум анимации - моргание глазами, световые блики и т.п., чтобы некоторым образом их оживить. Есть вектор в .ai.
Карта Украины
Требуется сделать карту Украины, расчерченную на области. В заданных областях требуется выводить значки, при клике на которые выводится дополнительная текстовая информация. Управление выводом значков через PHP.
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