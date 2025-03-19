Художник-аниматор для создания 2D анимации роликов по 1 минуте

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  2. Анимация
Закрыт2 заявки20 просмотров

Ищем художника-аниматора для создания 4 анимационных роликов по 1 минуте на историческую тематику. Необходимо разработать стильные и живые визуальные решения, а также выполнить полную анимацию от раскадровки до финального видео в формате 2D. Пример желаемого формата можно увидеть по ссылке: https://www.youtube.com/shorts/D98fz2w1ilE. Пожалуйста, укажите наличие опыта и портфолио.

Создание анимаций
месяц назад
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Эдуард
 
27 лет
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Никита
 
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