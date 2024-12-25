Ищем 2D моушн дизайнера для создания 2-3 минутных мультипликационных роликов для детей. Обязанности включают анимирование персонажей, визуализацию спецэффектов и озвучку с использованием готовых материалов. Необходимы навыки работы с After Effects и Photoshop, умение работать со звуком и наличие примеров работ. Опыт от двух лет обязателен.
Художник-аниматор для создания гифок в чиби-стиле
Ищу художника-аниматора для создания гифок в чиби-стиле. Интересуют примеры работ и расценки за гифку.
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