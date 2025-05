CPA-сеть Let it Cash ищет дизайнера видео и графики. Основные задачи: создание анимационных и статичных креативов, включая монтаж и подбор контента. Требуется опыт работы с After Effects, Figma, Photoshop и наличие портфолио. Опыт в гемблинге приветствуется. Работа в международной команде с стабильными выплатами.