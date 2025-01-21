Требуется моушн-дизайнер для создания и монтажа рекламных роликов для социальных сетей. Обязанности включают адаптацию статических креативов и создание дипфейков. Необходимы навыки в Adobe After Effects, базовые знания Photoshop и Figma, опыт в Gambling и знание инструментов озвучки, таких как Elevenlabs.
Matte paint художники для сериальных проектов
Ищем Matte paint художников для модификации и дорисовки фонов отснятого материала в нескольких сериальных проектах. Работа удаленная, оплата сдельная, условия обсуждаются индивидуально. Требуется портфолио, ответственность, качество исполнения, умение работать в команде по четким заданиям и готовность приступить к задачам в ближайшее время. Предпочтение организованным командам, готовым взять объемы.
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