Matte paint художники для сериальных проектов

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Ищем Matte paint художников для модификации и дорисовки фонов отснятого материала в нескольких сериальных проектах. Работа удаленная, оплата сдельная, условия обсуждаются индивидуально. Требуется портфолио, ответственность, качество исполнения, умение работать в команде по четким заданиям и готовность приступить к задачам в ближайшее время. Предпочтение организованным командам, готовым взять объемы.

3 месяца назад
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