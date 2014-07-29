Доброго времени суток. Собираемся открыть проект. Нужен мультик о том как появился этот проект. В мультике будет 4 разных места и 6 разных персонажей желательно что бы лица были схожи с реальными людьми.
Металлический текстовый эффект в Фотошоп
Задача написать так же, урок http://www.photoshop-master.ru/lessons.php?rub=2&id=2280
Сам текст скину в личку
Выбранный исполнитель
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