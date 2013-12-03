Минимальная анимация

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Анимация
Завершен5 заявок185 просмотров

На форуме есть шапка. В шапке есть картинка. Картинка статичная.

С целью создать Новогоднее настроение, требуется изменить картинку.

Например добавить аттрибуты деда мороза..

Сама картинка такая: http://fishkarelia.ru/img/hdr1-1.gif

Понятно, что слишком мелкая. Но, что есть.

При подаче заявки пожалуйста пишите ваш вариант.

11 лет назад
NetSkriper
Алексей 
54 года
15 лет в сервисе
Был
4 месяца назад

Выбранный исполнитель

vectovsr
41 год
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
10 отзывов
11 лет назад
$30
1 день
Рекомендую Владимира, как профессионального исполнителя. Все четко в срок. Спасибо.
Доступное тех. задание, своевременная оплата, приятно работать!!!

Заявки фрилансеров

vectovsr
41 год
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
10 отзывов
11 лет назад

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