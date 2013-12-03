Минимальная анимация

На форуме есть шапка. В шапке есть картинка. Картинка статичная.

С целью создать Новогоднее настроение, требуется изменить картинку.

Например добавить аттрибуты деда мороза..

Сама картинка такая: http://fishkarelia.ru/img/hdr1-1.gif

Понятно, что слишком мелкая. Но, что есть.

При подаче заявки пожалуйста пишите ваш вариант.