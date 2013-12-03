Нужно сделать схему проезда Как тут: http://www.profclinic-arbat.ru/contacts/ или как тут http://www.profclinic-arbat.ru/contacts/
Минимальная анимация
На форуме есть шапка. В шапке есть картинка. Картинка статичная.
С целью создать Новогоднее настроение, требуется изменить картинку.
Например добавить аттрибуты деда мороза..
Сама картинка такая: http://fishkarelia.ru/img/hdr1-1.gif
Понятно, что слишком мелкая. Но, что есть.
При подаче заявки пожалуйста пишите ваш вариант.
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