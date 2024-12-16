Требуются аниматоры Maya для участия в проекте с занятостью до 23 декабря. Необходимо представить портфолио и указать ставку за работу. Опыт в анимации приветствуется.
Монтажер для анимации видео-ёлки
Ищется специалист для создания короткой, цепляющей анимации видео-ёлки. Задача включает анимацию исходника ёлки, добавление эффектов плавного вырастания и испарения, а также зацикливание анимации. Необходимо соблюдать корпоративный стиль и цветовую гамму, создавая динамичную и запоминающуюся анимацию. Условия работы удаленные, проектная занятость с обсуждаемой оплатой. Портфолио необходимо предоставить.
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