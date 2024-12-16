Требуется моушн-дизайнер для разработки маркетингового видео длительностью около 2 минут. В видео нужно рассказать о преимуществах TradeLink Marketplace и мотивировать зрителей на активацию пробного периода. Анимация и монтаж должны быть выполнены с учетом предоставленных материалов. Сценарий и видеоматериалы предоставляются. Финальная версия должна быть готова до 13 января.