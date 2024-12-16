Монтажер для анимации видео-ёлки

  1. Биржа фриланса
  2. Анимация
Закрыт3 заявки15 просмотров

Ищется специалист для создания короткой, цепляющей анимации видео-ёлки. Задача включает анимацию исходника ёлки, добавление эффектов плавного вырастания и испарения, а также зацикливание анимации. Необходимо соблюдать корпоративный стиль и цветовую гамму, создавая динамичную и запоминающуюся анимацию. Условия работы удаленные, проектная занятость с обсуждаемой оплатой. Портфолио необходимо предоставить.

Анимация объектовДобавление эффектовСоздание анимаций
5 месяцев назад
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Александр
 
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