Моушен дизайнер для gambling креативов

  1. Биржа фриланса
  2. Анимация
Закрыт4 заявки12 просмотров

Нужен моушен дизайнер для создания креативов в сфере gambling. Работа удалённо с возможностью обсуждения зарплаты. Требования: опыт в создании видео, липсинг-анимация, уверенное использование ИИ-инструментов и наличие портфолио.

Моушн-дизайнСоздание видео
10 дней назад
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Анимация