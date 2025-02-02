Моушн-дизайнер для анимации дракона

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  2. Анимация
Закрыт1 заявка17 просмотров

Требуется моушн-дизайнер для создания анимации говорящей головы нарисованного дракона. Необходимы навыки в анимации и дизайне персонажей.

Анимация персонажейМоушн-дизайнСоздание персонажей
3 месяца назад
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Александр
 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
7 дней назад
8 отзывов
3 месяца назад
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Анимация