Требуется разработать анимационный ролик длительностью 3 минуты в Adobe Animate. Сюжет придумывается самостоятельно, с обязательной раскадровкой. Ролик должен включать звуковое сопровождение и использовать векторную графику. Обязательные элементы: маски, покадровая анимация, символы с анимацией, использование костей, эффекты и анимированный текст. Итоговый файл экспортируется в MP4. Размер холста - не менее Full HD.
Моушн-дизайнер для IT/Crypto проектов
Нужен специалист в области моушн-дизайна с опытом работы в тематике IT и Crypto. Задача заключается в создании анимационных материалов для продвижения продуктов и услуг в этих областях.
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