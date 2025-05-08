Моушн-дизайнер для IT/Crypto проектов

  1. Биржа фриланса
  2. Анимация
Открыт2 заявки6 просмотров

Нужен специалист в области моушн-дизайна с опытом работы в тематике IT и Crypto. Задача заключается в создании анимационных материалов для продвижения продуктов и услуг в этих областях.

4 дня назад
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Алексей
 
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7 часов назад
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Артём
 
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4 дня назад