Моушн-дизайнер для маркетингового видео

  1. Биржа фриланса
  2. Анимация
Закрыт3 заявки9 просмотров

Нужен моушн-дизайнер для создания маркетингового видео длительностью ~2 минуты. В видео необходимо рассказать об основных преимуществах платформы TradeLink Marketplace и мотивировать зрителей на активацию пробного периода. Дизайн, анимация и монтаж должны быть выполнены на основе предоставленных материалов. Финальный ролик согласовывается с заказчиком, возможны незначительные правки. Сценарий и видеоматериалы будут предоставлены. Бюджет по договоренности, финальная версия должна быть готова до 13 января.

Моушн-дизайнСоздание рекламных роликов
5 месяцев назад
Этот заказ найден ботом в интернете

Заявки фрилансеров

Марк
 
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Был
4 дня назад
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Артур
 
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36 минут назад
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5 месяцев назад
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Анимация
Владислав
 
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3 часа назад
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5 месяцев назад
#1
Анимация

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