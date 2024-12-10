Моушн-дизайнер для маркетингового видео

Нужен моушн-дизайнер для создания маркетингового видео длительностью ~2 минуты. В видео необходимо рассказать об основных преимуществах платформы TradeLink Marketplace и мотивировать зрителей на активацию пробного периода. Дизайн, анимация и монтаж должны быть выполнены на основе предоставленных материалов. Финальный ролик согласовывается с заказчиком, возможны незначительные правки. Сценарий и видеоматериалы будут предоставлены. Бюджет по договоренности, финальная версия должна быть готова до 13 января.