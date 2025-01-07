Моушн Дизайнер для YouTube канала

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Закрыт3 заявки15 просмотров

Ищу Моушн Дизайнера (а возможно и арт-директора) с ОТЛИЧНЫМ вкусом и чувством стиля для работы на ютуб канале. Сотрудничество на постоянной основе с достойной оплатой и интересными творческими задачами. Требуются горящие глаза, надежность и навыки. В своем сообщении необходимо приложить ссылку на портфолио, несколько слов о себе и ожидания по оплате.

YouTube
4 месяца назад
Этот заказ найден ботом в интернете

Заявки фрилансеров

Софья
 
18 лет
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Владислав
 
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