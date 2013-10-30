Нарисовать 3 анимированных банера

Надо 2 шт - на День рождения и на НГ 1) анимированный телефон дарит цветы (или просто подарок какой-то), улыбается и поет хэппи бездей ту ю. 2) анимированный телефон расбрасывает конверты-смски, кликая на которые можно прочитать ...