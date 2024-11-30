Ищем талантливого Motion-дизайнера для разработки стильного и захватывающего интро и титров для сериала. Необходим опыт работы в After Effects или Cinema 4D, а также примеры аналогичных проектов в портфолио. Креативность, внимание к деталям и понимание эстетики жанра (детектив, триллер) обязательны. Предлагаем интересный проект с гибким графиком и конкурентной оплатой.