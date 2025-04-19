Требуется разработать анимационный ролик продолжительностью не менее 1 минуты на любую тему, например, реклама приложения. Используйте стоковые или сгенерированные изображения для иллюстраций. Пример видео прилагается.
Несложная анимация использования веб сервиса. After effects.
Приветствую. Нужна анимация использования сервиса, на основе скриншотов. Основная анимация простая - подчеркивание слов, появляющися текст, симуляция «нажатия» мышкой. Всего около 7 экранов, простая анимация. Точное тз в формате презентации с детальными объяснениями скину кандидату. Нужен человек, хорошо ориентирующийся в after effects.
Спасибо, жду ваши отклики. Указывайте ваш опыт и стоимость.
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