Несложная анимация использования веб сервиса. After effects.

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Анимация
Открыт6 заявок25 просмотров

Приветствую. Нужна анимация использования сервиса, на основе скриншотов. Основная анимация простая - подчеркивание слов, появляющися текст, симуляция «нажатия» мышкой. Всего около 7 экранов, простая анимация. Точное тз в формате презентации с детальными объяснениями скину кандидату. Нужен человек, хорошо ориентирующийся в after effects.


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Adobe After EffectsСоздание анимаций
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