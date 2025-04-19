Приветствую. Нужна анимация использования сервиса, на основе скриншотов. Основная анимация простая - подчеркивание слов, появляющися текст, симуляция «нажатия» мышкой. Всего около 7 экранов, простая анимация. Точное тз в формате презентации с детальными объяснениями скину кандидату. Нужен человек, хорошо ориентирующийся в after effects.



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