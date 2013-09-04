Несложный сайт с цмс+ флеш ролик

необходимо нарисовать вступительный флеш ролик и сделать сайт с cms для редактирования информации.

описание ролика:

на белом фоне пожимают друг другу ладони 2 мужские руки (одна должна выглядеть представительнее с перстнем и т.п, вторая скромнее, светлая рубашка + часы на запястье)

ниже объемная надпись стилизованная под кирпич

затем руки меняют своё положение (расходятся) и образуют совместно типа короны - кисти вместе, ладони разведены, пальцы слегка растопырены.

Между рук появляется вращающийся остров. На острове последовательно меняют друг друга объекты:

1 - высотное здание (небоскрёб),

2 - фабрика (или нечто подобное с производственной трубой),

3 - строительная техника (сразу неск штук одним объектом -автокран+самосвал+бульдозер)

объекты желательно прорисованы в одном стиле

показать нужно только 1 цикл. Время задержки каждого объекта примерно секунда (может 2 - нужно смотреть и подбирать как лучше)

По окончании цикла ролик перетекает вверх, уменьшается примерно до 150 пикселей по высоте и меняется на статическую картинку. На картинке хотелось бы фоном переход от лёгкого голубого цвета к белому (для создания эффекта неба)

слева руки с островом, посередине название фирмы (буквы состоят из всё тех же объёмных кирпичей) сверху над буквами лёгкие облачка.

Появляется меню сайта с разделами при наведении на которые выпадает подменю.

Пункты меню и подменю должны задаваться в cms (вместе с возможностью задавать стили для меню, подменю и оформления страниц)

Перечень меню для сайта:

О нас (несколько подменю история, руководство,сертификаты и т.п)

Услуги (так-же неск подменю по видам услуг)

Продукция (здесь нужно сделать подменю с возможностью использовать фотогаллереи из превью фоток и описаний к ним. при нажатии фото открывается в большом разрешении, надо сделать сделать окантовку)

Контакты (форма обратной связи через создание и отправку письма на сайте)

Основной фон сайта в белых тонах. Доступ к цмс 2х уровней пользователь (меняет всю инфу) и админ (к правам пользователя добавляем права заводить/удалять пользователей)

Собственно всё :)

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