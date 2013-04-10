Нужно анимировать шапку сайта. Исходник есть в psd. В шапку нужно будет добавить фоновый звук, и кнопку включения и выключения звука. Периодически пролетает чайка, и кричит. Облака плывут, вода чуть колышется. Все. Жду от ...
Нужен флешер
Нужен флешер для разработки контента для обучения:
- простые анимации (нажал - двигается);
- анимации тренажёры.
Оплата почасовая от 200 рулей в час.
Заявки фрилансеров
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