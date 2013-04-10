Нужен флешер

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Анимация
Закрыт6 заявок183 просмотра

Нужен флешер для разработки контента для обучения:

- простые анимации (нажал - двигается);

- анимации тренажёры.

Оплата почасовая от 200 рулей в час.

12 лет назад
NBS
42 года
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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