Нужен создатель серии анимационных роликов

$25
АнимацияЗакрыт9 заявок253 просмотра
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Сфера -экология, инновации и технологии

Мы - развивающаяся фирма, в нашем регионе без конкуренции

Хотим прокачать свой Инстаграмм , будем делать информационно-развлекателтный контент !

Длительность ролика 1 мин 

Платим за результат !!!

ТЗ сформировано,нужна лишь ваша  магия  

4 года назад
guest_15815261206037
4 года в сервисе
Был
4 года назад
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