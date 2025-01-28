Требуется дизайнер для создания анимаций и графики для мобильных приложений с использованием Spine 2D. Задача включает разработку элементов, необходимых для игры, с акцентом на качество и креативность.
Нужна анимация лого для телеграмм канала
Нужна анимация для лого телеграмм канала исполнитель должен понимать тему https://t.me/+4FIrMIcbIfpkODNi ознакомиться можно тут
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