Требуется разработать анимацию для открытки, включающую оригинальный дизайн и анимированные элементы. Важно учитывать стиль и тематику открытки для создания привлекательного визуального контента.
Нужна консультация по созданию анимации передвижения персонажа в UE5
Нужна помощь, а именно консультация по вопросу создания анимации для передвижения персонажа на движке Unreal Engine 5. За основу взят определённый код, но в нём есть моменты не понятные для меня. Поэтому ищу человека с опытом, для разъяснения кода и выбранных методов. Консультация в формате онлайн
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