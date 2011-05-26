Нужно сделать флеш анимацию

Есть видеоролик, составленный из нескольких флешевых файлов, исходники которых у меня есть. Там крутятся текст и фотки. В чем суть анимации можно увидеть, скачав файл: http://narod.ru/disk/14096792001/rolik1.swf.html Нужно: 1. Замедлить движение всех текстов в два раза и ...