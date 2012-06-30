Нужно сделать небольшую флешку по видео

Вобщем есть видео - на нем как бы некой плазмой выресовывается логотип silka ( лого в векторе http://www.seeklogo.com/silca-logo-126571.html )

и справа далее продолжается надпись "Официальное представительство компании Silca Spa" чтобы поместилось все лого это во флеше сюда на страницу http://www.silca.biz/en/120176/company.html

ссылка на видео http://www.silca.biz/en/News/New-Products/News-Archive/348080/optika-light.html

на видео просто примерно показано как флешка будет появляться