Нужно создать дизайн интерактивной открытки

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Анимация
Закрыт9 заявок138 просмотров

Нужно создать дизайн интерактивной открытки, тематика новый год, для клиентов шинной автомобильной компании.

Приветствуются подвижные элементы, можно использовать символ года лошадь, т к в лого компании есть лошадь.

Можно сделать в мультяшном стиле, например зимняя дорога дед мороз елка... так же можно предложить кардинально другой вариант

11 лет назад
D-A-S
Иван 
42 года
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Минимальная анимация

    $50

    На форуме есть шапка. В шапке есть картинка. Картинка статичная. С целью создать Новогоднее настроение, требуется изменить картинку. Например добавить аттрибуты деда мороза.. Сама картинка такая: http://fishkarelia.ru/img/hdr1-1.gif Понятно, что слишком мелкая. ...

    Анимация1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Схема проезда на flashе

    Нужно сделать схему проезда Как тут: http://www.profclinic-arbat.ru/contacts/ или как тут http://www.profclinic-arbat.ru/contacts/

    Анимация10 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Дизайн видеозаставки для видеороликов

    День добрый. Требуется разработать логотип и сделать с ним видеозаставку (7-10 секунд) для серии видеороликов. Логотип должен содержать название (совпадающее с названием сайта).

    Анимация1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Создать анимационный видео-ролик, видеоинфографика

    $50

    Создать анимационный видео-ролик, видеоинфографика (с музыкой) секунд на 15-20. пример: http://www.youtube.com/watch?v=HIKuybF2Xd4&amp;feature=c4-overview&amp;list=UU4vjwz2c3bM424Fd2Ix-Q0A Пример по уровню исполнения. Сюжет и анимация естественно другие

    Анимация1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • 3D Профессиональный аниматор/моделер

    Для постоянной удаленной работы требуется профессиональный 3Д аниматор/моделер. Работа в команде! Уровень продукта, который нужно будет получить в итоге http://vimeo.com/14989162 Оплата сдельная и в соответствии с вашим уровнем! Для примера от ...

    Анимация2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Видеоролик или презентация

    $1000

    Видеоролик или презентация для новой системы очистных сооружений, сайт http://aqua-ozon.ru/, необходим для предоставления и показы заказчику. Подробности - по запросу

    Анимация16 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Обучающий ролик

    Ребят, добрый день! Мы "отдел охраны труда" небольшой компании. Для себя любимых делаем обучающие ролики. Требований к качеству и детализации - не много. Чужой пример http://www.youtube.com/watch?v=8jvuPM5_-QI#t=135 ...

    3ds Max
    Анимация2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Разработка Flash анимации из модели 3д макс

    $500

    Необходимо из готовой модели 3д макс сделать интерактивную flash анимацию. Ее суть это взрыв модели по клику, для того, что бы на образовавшейся карте из деталей выбрать необходимые (заказ зап частей с сайта). Flash ...

    Анимация1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Анимировать часть логотипа

    Необходимо в одной части лого сделать анимацию. Можно новичкам, так как работа достаточно несложная и выполнить можно оперативно. Обсудить готов с кандидатом.

    Анимация11 заявок
    Закрыт
    11 лет назад