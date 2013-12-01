Нужно создать дизайн интерактивной открытки, тематика новый год, для клиентов шинной автомобильной компании.

Приветствуются подвижные элементы, можно использовать символ года лошадь, т к в лого компании есть лошадь.

Можно сделать в мультяшном стиле, например зимняя дорога дед мороз елка... так же можно предложить кардинально другой вариант