Требуется сделать 4 flash баннера различного размера на автомобильную тематику. Бюджет около $20 за один баннер
Нужно создать промовидео для веб-проекта
Здравствуйте,
Необходимо сделать промо ролик об новом интернет сервисе.
Что то на подобии такого:
40 — 60 секунд длительность.
Нужно прорисовка элементов, персонажей, монтаж и анимация
Желательно проф. диктор, музыка (будет плюсом, но не обязательно)
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $80Анимация1 исполнительЗавершен12 лет назад
Нужно выложить на свой же сайт видео, и чтобы оформить его интереснее предполагается сделать заставку, короткую, секунд 5-7, нужно обыграть буквы названия и сферу деятельности компании (обучение иностранным языкам) Пример "сценария" : ...Анимация4 заявкиЗакрыт12 лет назад
Есть сайт с фиксированным дизайном 1000 px, находится по центру экрана. Нужно сделать во флеше силуэт человека, который появляется например в левой части экрана и исчезает, потом появляется в правой части и исчезает. ...Анимация7 заявокЗакрыт12 лет назад
- $40
Необходимо создать анимированный нехитрый гиф-банер Подробности в приложенииЗавершен12 лет назад
Здравствуйте, Необходимо сделать ролик об новом интернет портале о бизнесе. Что то на подобии такого: http://youtu.be/_n2DnM18yfU Сколько подобная работа стоит, не знаю. ...Анимация16 заявокЗакрыт12 лет назад
Нужно создать небольшой Flash ролик, персонажи отрисованы (в прикреп. файле, но не все; все в исходнике, который вышлем исполнителю). Перемещения персонажей описаны ниже. Просьба указывать цену и сроки. 1 действие: матрешка – ...Завершен12 лет назад
В баннере в данный момент выводятся 3 товара в виде картинки. Нужно подправить... Заменить данные картинки на содержимое страницы ... (В данном месте будут меняться товары по таймингу в png без фона)... флешка ...Анимация1 заявкаЗакрыт12 лет назад
Добрый день! есть пдф файл. В нём презенташка. на ней - на ОДНОЙ страничке нужно сделать анимационное решение! что и как - покажу! в личку САМ ...Анимация4 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $50
Flash карта регионы России. Варианты использования карты это возможность всплывающих окон с изображением и текстовой информацией о государственных учреждениях и организациях, с возможностью добавления самому по мере возрастания спроса на услуги. Возможность настроить ...Анимация3 заявкиЗакрыт12 лет назад
Срок 1 сутки Нужно по макету сделать круговое меню макет есть в PSD при наведении на пункты - меняется фотография в центре также подсвечивается желтым при наведении ...Завершен12 лет назад