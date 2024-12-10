Требуется моушн-дизайнер для разработки маркетингового видео длительностью около 2 минут. В видео нужно рассказать о преимуществах TradeLink Marketplace и мотивировать зрителей на активацию пробного периода. Анимация и монтаж должны быть выполнены с учетом предоставленных материалов. Сценарий и видеоматериалы предоставляются. Финальная версия должна быть готова до 13 января.
Обучение работе с плагином Lockdown в After Effects
Ищу моушен дизайнера, который сможет обучить работе с плагином Lockdown в After Effects. Требуется опытный специалист, который сможет объяснить основные функции и применение плагина на практике.
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