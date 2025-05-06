Пишете у кого есть опыт с анимации ! нужно создать десктопную и моб версии для моб версии нету анимации только для десктопа есть оно



https://www.figma.com/file/E1vsdVV7Ri22GIIoEWmvZF?node-id=0-1&p=f&t=7gun5Lm8oxoZsLGH-0&type=design&mode=design