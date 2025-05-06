Одно страничного сайта с помощи GSAP

$80
  1. Биржа фриланса
  2. Анимация
Закрытнет заявок8 просмотров

Пишете у кого есть опыт с анимации ! нужно создать десктопную и моб версии для моб версии нету анимации только для десктопа есть оно

https://www.figma.com/file/E1vsdVV7Ri22GIIoEWmvZF?node-id=0-1&p=f&t=7gun5Lm8oxoZsLGH-0&type=design&mode=design

Создание одностраничных сайтов
день назад
donik_02729
Дониёр 
25 лет
2 года в сервисе
Был
21 час назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров