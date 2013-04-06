Здравствуйте коллеги. необходимо разработать анимацию появления различных продуктов (фото) из меню итальянского бистро. Транслироваться все это будет на плазме. Пример исполнения можно взять у Бургеркинга: https://docs.google.com/file/d/0B67vHhRoYDsEalAxNmg1MVpYUjA/edit?pli=1 ...
Отредактировать гиперссылку во флеше
Часть сайта сделана на флэше. Во флэш вшита ссылка, её нужно исправить, заменить на другую (файлы .fla и .swf в наличии). плюс возможны также дополнительные работы по флэшу по этому же сайту
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