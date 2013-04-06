Отредактировать гиперссылку во флеше

  1. Биржа фриланса
  2. Анимация
Закрытнет заявок131 просмотр

Часть сайта сделана на флэше. Во флэш вшита ссылка, её нужно исправить, заменить на другую (файлы .fla и .swf в наличии). плюс возможны также дополнительные работы по флэшу по этому же сайту

12 лет назад
tassay
42 года
14 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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