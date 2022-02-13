Отрисовка и анимация 2-д мультфильма

Нужно сделать арт или анимацию, чтобы смотрелось красочно, сочно, проект связан с приватными приложениями и а точнее на нем их можно разрабатывать, ключевая особенность это доказательство с нулевым разглашением. Нужно это красиво реализовать на изображении. ...
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Необходимо создание 2-д мультфильма (сюжет имеется), хронометраж 20 минут. Более подробная информация при личном контакте
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