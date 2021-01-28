Персонажная анимация до 60 секунд

Здравствуйте, нужно изготовить персонажную анимацию до 60 секунд, в такой стилистике и сложности как:

ПРИМЕРЫ:https://drive.google.com/file/d/19M1AXtdaH1p4Z_P2sJDpzJVByJFo5vTH/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/109Qn2adTzz7LlpJWRIZros70epLfajNg/view?usp=sharing.

https://drive.google.com/file/d/1Nq14EhStyUDlAIt5ebm58gKjM_Ykf4Gu/viewтестовое задание1 кадр для теста - (персонаж 1, малыш мальчик, в одной руке держит мягкую игрушку, а во 2 руке конструктор, выбрасывает их в разные стороны, опустил голову, печальный, скучно ему, экран в серых тонах)Это один абзац из нашего сценария, вам нужно сделать кадр и анимациюЕсли все будет хорошо, я вам сразу выдаю новые проекты в работуПодберите иллюстрации, и сделайте анимацию, оно маленькое. У вас много времени не займет Только чтобы подтвердить ваш уровень