Поиск 2D-аниматоров для проектного сотрудничества

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Закрыт2 заявки68 просмотров

Ищем опытных 2D-аниматоров для проектного сотрудничества. Необходимы навыки анимации 2D иллюстраций, не motion design. Просим присылать свои работы и портфолио.

3 месяца назад
Этот заказ найден ботом в интернете

Заявки фрилансеров

Юлия
 
23 года
2 года в сервисе
Была
9 дней назад
3 месяца назад
Александр
 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
7 дней назад
8 отзывов
3 месяца назад
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