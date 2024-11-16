Поиск моушн-дизайнера

  1. Биржа фриланса
  2. Анимация
Закрыт1 заявка7 просмотров

Добрый день!

Ищу моушн-дизайнера для выполнения небольшой анимации.

Сроки — сжатые!

Если вы можете взять проект, пишите в личные сообщения с примерами работ.

Моушн-дизайнСоздание анимаций
6 месяцев назад
Этот заказ найден ботом в интернете

Заявки фрилансеров

Алексей
 
23 года
6 месяцев в сервисе
Был
6 месяцев назад
6 месяцев назад