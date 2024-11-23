Поиск моушн дизайнера для анимации логотипа

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Закрыт1 заявка32 просмотра

Наша команда ищет моушн дизайнера для регулярного попроектного сотрудничества или фулл-тайм.

Задача: анимация логотипа (сториборд предоставляется).

Требования: отличное портфолио, чувство вкуса и внимание к деталям, умение предлагать наилучшие решения, средний уровень английского.

Требуемый уровень качества:

https://dribbble.com/shots/20592427-Logo-Animation-for-Educational-Platform.

Гарантируем достойную оплату, творческую свободу и интересные проекты.

Необходимо указать количество часов на задачу, бюджет и ссылку на портфолио.

Примеры анимаций логотипов приветствуются.

Отклики без запрошенной информации не рассматриваются.

5 месяцев назад
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Заявки фрилансеров

Виталик
 
30 лет
4 года в сервисе
Был
2 часа назад
130 отзывов
5 месяцев назад