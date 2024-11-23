Поиск моушн дизайнера для анимации логотипа

Требуются два 2D аниматора для оживления иллюстраций мульт персонажа для сайта. Необходим опыт работы со Spine и подготовка материалов для интеграции. Обязательно предоставить 2-3 примера работ. Бюджет 20-50$ в час. Убедитесь, что есть свободные 2 недели для проекта.