Потрібно створити моушен анімацію рекламного банера

$3
  1. Биржа фриланса
  2. Анимация
Закрыт2 заявки94 просмотра

Доброго дня.

Я розпочинаю вести свій блог в інстаграмі. Тому шукаю класного моушен дизайнера.

Ціна за 1 одиницю - 3 долари.

3 года назад
Anna25_07
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