Необходимо разработать меню на флеше, почти полностью копирующее меню отсюда (вид, шрифт, эффект при наведении): http://www.axwell.co.uk/ но с нюансами: 1) В настройках указывается цвет пунктов меню (по умолчанию белый) ...
Программирование флеш-сайта, минимальный дизайн
В архиве 4 картинки:
preloader.jpg - сама флэшка растянута на 100% по высоте и ширине экрана, в ней эта картинка, показывается процент загрузки где-нибудь на полу, и двери немного приоткрываются туда-сюда (по слоям все нарезано), когда сайт загружен, нужен переход как бы в бар (следующая картинка)
index23.jpg - это картинка бара, сама картинка широкая, надо будет сделать, чтобы она прокручивалась при перемецении курсора вправо или лево (наглядный пример - sounddesign.su - это легко делается с помощью TweenLite)
sketch.jpg - набросок элементов интерфейса (эти элементы надо будет прорисовать, не сильно мудрить, просто и стильно). При наведении на людей должны появляться спич-бабблы, при наведении на барабанную установку какие-нибудь нотки вокруг нее летать, лампочки должны мерцать время от времени. Внизу в меню некоторые пункты дублируются (например официантка это ссылка на "основное меню" бара и внизу в меню есть пункт "основное меню"). Сверху блок с новостями (картинка + небольшое описание), если новостей несколько, то видно только 3 должно быть, просто чтоб прокручивались каждые 10 секунд например. При нажатии на людей, барабанную установку, пункты меню снизу или на новости должно открываться окно затемненное полупрозрачное как на clicked.jpg, в которое из xml будет грузиться инфа. Инфы мало - в меню например только название блюда и описание (в основном меню будут подразделы типа "супы", "салаты", в остальных же будут только блюдо->описание). Для разделов "галерея" и "гости" надо будет прикрутить эту галерею http://activeden.net/item/elite-xml-image-gallery/17345 , которую мы предоставим.
Во время работы нужно будет общаться с программером, который делает админку для этого сайта.
В заявках указывайте цену и сроки. Пожалуйста, пишите адекватные цены - я сам флэшер, объем работы осознаю.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Анимация1 исполнительЗавершен14 лет назад
Srochno nyjno sdelat" animirovannoe Logo http://agmsilver.com/banner600x125.html (Snachala poiavliaetsia cherni kryg zatem kak bi zajigajutsia lampochki i poiavliajutsi dirki belie. Zatem poyavlietsia briliant potom nadpis" DiamondBriteLEDs.com powered by AGM. ...Анимация7 заявокЗакрыт14 лет назад
Нужно нарисовать 5 анимированных тизеров размеры 100x100px. От вас жду цену, портфолио приветсnвуется! В дальнейшем возможны оптовые заказы и долгосрочное сотрудничество!Анимация17 заявокЗакрыт14 лет назад
Первоначальная заставка как googleEarth. Далее ось смещается (при одновременном вращении планеты), материки топит - остается несколько островов. Нужный необходимо выделить. Далее еще несколько заставок - все во флеше. орентировачная какая стоимость будет? ...Анимация4 заявкиЗакрыт14 лет назад
Добрый день ! Есть сайт zg.packer.kz В сайте необходимо анимировать 2 элемента - логотип и картику по центру (машинки). В логотипе нужно сделать какое нибудь сияние или пробегающий луч или еще что ...Анимация15 заявокЗакрыт14 лет назад
Для салона красоты требуется разработать шапку сайта ( 1000px - ~170px ) и 6 флэш иконок для кнопок ( ~ 50px - ~ 50px ) Прошу оставлять заявку ТОЛЬКО опытных флэшеров.Анимация10 заявокЗакрыт14 лет назад
- $50
Требуется сделать простой ролик. Картинка подложка на которой несколько кнопок разворачивающихся при наведении и переход при клике. Желательно использовать SwishАнимация9 заявокЗакрыт14 лет назад
- $25
Есть макет сайта. Интеренет магазин металлических дверей. http://www.polnet.ru/Mac/Zakaz707_1.jpg Требуется анимировать банковскую дверь на макете. Возможно вращение колеса центрального, и правого. Отпирание затворов. Либо ваши предложения. ...Анимация14 заявокЗакрыт14 лет назад
- $70
Здравствуйте! Требуется на сайте http://orekh.com.ua/ заанимировать орехи (справа, сверху). В идеале необходимо что бы они выкатывались и один расскалывался. Возможны ваши предложения относительно анимации.Анимация14 заявокЗакрыт14 лет назад
Добрый день! сайт - http://ladycoat.ru Техническое задание: 1.При загрузке сайта меняем флеш приветствие. Меняем название Flash система управления сайтом на производитель верхней одежды; Меняем название административная панель на совместно с ...Анимация1 заявкаЗакрыт14 лет назад