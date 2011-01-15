Программирование флеш-сайта, минимальный дизайн

В архиве 4 картинки:

preloader.jpg - сама флэшка растянута на 100% по высоте и ширине экрана, в ней эта картинка, показывается процент загрузки где-нибудь на полу, и двери немного приоткрываются туда-сюда (по слоям все нарезано), когда сайт загружен, нужен переход как бы в бар (следующая картинка)

index23.jpg - это картинка бара, сама картинка широкая, надо будет сделать, чтобы она прокручивалась при перемецении курсора вправо или лево (наглядный пример - sounddesign.su - это легко делается с помощью TweenLite)

sketch.jpg - набросок элементов интерфейса (эти элементы надо будет прорисовать, не сильно мудрить, просто и стильно). При наведении на людей должны появляться спич-бабблы, при наведении на барабанную установку какие-нибудь нотки вокруг нее летать, лампочки должны мерцать время от времени. Внизу в меню некоторые пункты дублируются (например официантка это ссылка на "основное меню" бара и внизу в меню есть пункт "основное меню"). Сверху блок с новостями (картинка + небольшое описание), если новостей несколько, то видно только 3 должно быть, просто чтоб прокручивались каждые 10 секунд например. При нажатии на людей, барабанную установку, пункты меню снизу или на новости должно открываться окно затемненное полупрозрачное как на clicked.jpg, в которое из xml будет грузиться инфа. Инфы мало - в меню например только название блюда и описание (в основном меню будут подразделы типа "супы", "салаты", в остальных же будут только блюдо->описание). Для разделов "галерея" и "гости" надо будет прикрутить эту галерею http://activeden.net/item/elite-xml-image-gallery/17345 , которую мы предоставим.

Во время работы нужно будет общаться с программером, который делает админку для этого сайта.

В заявках указывайте цену и сроки. Пожалуйста, пишите адекватные цены - я сам флэшер, объем работы осознаю.