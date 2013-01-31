Простая гифка для пиццы

Требуется шапка с подсветкой разделов при наведении на них мышкой как на этом сайте 3208.ru Техническое задание: 1.Мы имеет картинку http://700222.ru/upload/medialibrary/85e/85e1ec81e9b11c89a78ddd7069223e56.jpg Требуется разделить ее на 3 зоны: .Потолок .Окна справа .Окна слева Примерно расположение должно быть таким http://clip2net.com/s/2NSy2 2.Сделать подсветке этих областей,при наведении ...