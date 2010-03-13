Редактирование флеш ролика.

Приветствую.

Требуется отредактировать флеш ролик.

1. Изменить разрешение, сделать его меньше.

2. Подготовить для внедрения в web (добавить прелоадер и возможно расширение картинок, для более быстрой загрузки, если это потребуется).

Исходник в наличии. От вас цена и сроки. По средней рыночной цене я сориентирован.

Спасибо.