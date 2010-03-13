Редактирование флеш ролика.

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Анимация
Завершен13 заявок264 просмотра

Приветствую.

Требуется отредактировать флеш ролик.

1. Изменить разрешение, сделать его меньше.

2. Подготовить для внедрения в web (добавить прелоадер и возможно расширение картинок, для более быстрой загрузки, если это потребуется).

Исходник в наличии. От вас цена и сроки. По средней рыночной цене я сориентирован.

Спасибо.

15 лет назад
Dorvey
Дорвей 
49 лет
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

KaJIowa
38 лет
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
15 лет назад
$20
1 день
Евгений, справился с работой на "отлично". Результат не заставил себя долго ждать. Удачи Вам в вашем деле! *************** Благодарю за работу.
Рекомендую

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KaJIowa
38 лет
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
15 лет назад

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