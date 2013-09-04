Рекламный ролик на 32с

Суть проекта состоит в том что нужно сделать копию ролика, вот ссылка

http://www.youtube.com/watch?v=qEciksD6EWg

Вам будет предоставлен сценарий и звук. Другой интерер все остальное в ролике по сути такое же.

32с ролика такого же качества, это главное условие!

Сначала скидывайте примеры работ в таком качестве, цену, сроки реализации и скайп.