Сделать анимационное видео, объясняющее принцип работы сервиса (after

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Анимация
Закрыт3 заявки22 просмотра

Приветствую!

ЗАДАЧА. Сделать анимационное видео, объясняющее принцип работы сервиса. Видео будет состоять из скринкастов, показывающих работу сервиса, а также анимационных шаблонов, актуализирующих проблему. Текст диктора готов, музыка выбрана, скринкасты записаны. Нужно сделать именно красивый современный и удобный для просмотра видеоряд

ДЕТАЛИ. Есть аккаунт для скачки футаджей с envato elements, если что предоставим любой шаблон, какой найдете. Но хорошо если у вас есть какие-то готовые решения. Длительность ролика получится около 2.5 минут, из низ 75% скринкасты, 25% анимация (по ГЗК дикторскому все поймете). Скринкасты в некоторых моментах надо обогатить подчеркивающей анимацией, чтобы было интереснее смотрелось.

МАТЕРИАЛЫ. Ссылку на все перечисленное скину кандидату.

ТРЕБОВАНИЯ. Опыт в AE, возможность обсуждения идей. В ответе скидывайте ссылки на ваши анимационные работы, а также указывайте стоимость.

Заранее спасибо за отклики.

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mikhail_khrenov
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