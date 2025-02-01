Требуется разработать цикличный видео футаж продолжительностью до 15 секунд по предоставленному макету. Анимация включает реалистичные неоновые эффекты: фиолетовая рамка и желтый силуэт человека. Надпись KREY MAGIC статична, но переливается бриллиантами. Возможна добавка медленно крутящихся звезд на дальнем фоне.
Сделать анимационное видео, объясняющее принцип работы сервиса (after
Приветствую!
ЗАДАЧА. Сделать анимационное видео, объясняющее принцип работы сервиса. Видео будет состоять из скринкастов, показывающих работу сервиса, а также анимационных шаблонов, актуализирующих проблему. Текст диктора готов, музыка выбрана, скринкасты записаны. Нужно сделать именно красивый современный и удобный для просмотра видеоряд
ДЕТАЛИ. Есть аккаунт для скачки футаджей с envato elements, если что предоставим любой шаблон, какой найдете. Но хорошо если у вас есть какие-то готовые решения. Длительность ролика получится около 2.5 минут, из низ 75% скринкасты, 25% анимация (по ГЗК дикторскому все поймете). Скринкасты в некоторых моментах надо обогатить подчеркивающей анимацией, чтобы было интереснее смотрелось.
МАТЕРИАЛЫ. Ссылку на все перечисленное скину кандидату.
ТРЕБОВАНИЯ. Опыт в AE, возможность обсуждения идей. В ответе скидывайте ссылки на ваши анимационные работы, а также указывайте стоимость.
Заранее спасибо за отклики.
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