Сделать анимацию

Необходимо сделать флешь анимацию.

Необходимо чтобы вокруг диспенсера крутились: кофе вода, кастрюля, виноград, и т.д.

Файлы есть в исходнике в кореле.

Скажите пожалуйста возможно ли такое сделать, и если возможно, сколько это будет стоить?