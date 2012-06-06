Приветствую. Для создания сайта требуется флэш-программирование и анимация. Необходимо создать анимации и интерактив для сайта комплекса недвижимости. Дизайн и графика будет предоставляться. Есть возможность участия в создании концепции/дизайна. ...
Сделать анимацию
Необходимо сделать флешь анимацию.
Необходимо чтобы вокруг диспенсера крутились: кофе вода, кастрюля, виноград, и т.д.
Файлы есть в исходнике в кореле.
Скажите пожалуйста возможно ли такое сделать, и если возможно, сколько это будет стоить?
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