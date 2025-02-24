Сделать анимацию для простенького быка

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Анимация
Закрыт8 заявок66 просмотров

Нужно сделать анимацию быка как он бежит в одну сторону, потом разворачивается на 180, бежит в другую сторону, останавливается поесть травы, и потом бежит в сторону пользователя. Больше деталей там расскажу. Нужно сделать срочно

Создание анимаций
2 месяца назад
imaxpen
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#1
Анимация
Илья
 
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