Сделать анимированную заставку для клипа

  1. Биржа фриланса
  2. Анимация
Закрыт13 заявок1066 просмотров

Необходимо сделать анимированную заставочку для клипа.

Пример: https://youtu.be/sIGk4IGHloQ

Формат примерно такой, но готов рассмотреть предложения.

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