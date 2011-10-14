Сделать Flash баннер из подготовленного psd

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Анимация
Завершен10 заявок249 просмотров

Требуется Анимировать Flash баннер.

Есть подготовленный psd со слоями.

Есть раскадровка, последовательность анимации.

http://www.polnet.ru/Mac/ras_kad_1_1.jpg

Ваша основная задача не просто сделать анимацию, но добавить различных эффектов от себя, таких как красивое появление текста, зданий, логотипа, все с разными эффектами. Интересное перемещение по карте местности (последние кадры).

Примеры как нужно сделать баннер:

http://holodilnik.ru/digital_tech/game_controllers...

http://holodilnik.ru/domestic/russia/

Использовать похожие эффекты при смене текста и кадров. ВАЖНО что бы текст замещался плавно.

В банер прописать ссылку.

http://radv.webatelier.ru/redir/?url=http%3A%2F%2Fwww.oanz.ru

Нужен человек, которому не нужно подсказывать как сделать тот или другой кадр более интересно, нужен тот кто сможет удивить меня своим творческим и не стандартным подходом.

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Вы подходите, если:

- у вас нет отрицательных отзывов

- у вас нет личных \ семейных проблем

- вам не надо идти сегодня вечером на проводы друга в армию, "а на утро приду все быстро сделаю"

- вы не заболеете завтра, потому что друг привез плохой кумыс, и не пролежите месяц в больнице, так и не закончив проект

- вам не нужно идти завтра в школу \ на пары \ "а вечером приду все быстро сделаю"

- вы не тупо вставите в ответ на проект приготовленный спам студии

- вы доступны для общения в icq и по мобильному

- вы адекватны в общении

- вы обязуетесь закончить проект в срок

От вас ICQ - буду писать прежде всего в асю. Кто не указывает асю автоматически игнорируется.

skype, мыло, телефон при личном общении.

Цена и срок. - ОБЯЗАТЕЛЬНО!

14 лет назад
polmaster
Павел 
44 года
19 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

Z_A_P
35 лет
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
14 лет назад
$20
1 день
Спасибо Сергею! Сделал работу быстро, оперативно реагировал на все исправления. Все мелочи были доработаны, без задержек. Рекомендую.
Понятное и достойно подготовленное ТЗ, своевременная оплата.Было приятно иметь дело.

Заявки фрилансеров

Z_A_P
35 лет
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
14 лет назад

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