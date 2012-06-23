Сделать простую flash анимацию

Нужно сделать анимацию, как на сайте http://www.mediterraneo.gr/ (в шапке). Прикрепляю к проекту кадры, в каком порядке они должны быть и psd файл. Думаю понятно, что книжки должны появляться по одной + нужно подумать как это дело зациклить.

В комментариях сразу пишите цену, примерные сроки, ссылку на портфолио и способы связи (icq предпочтительно). По этому проекту могу предложить оплату только через Яндекс.Деньги.