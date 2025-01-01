Сделать Видео с помощью ИИ

  1. Биржа фриланса
  2. Анимация
Закрыт4 заявки69 просмотров

Нужно сгенерировать персонажей в одной стилистике, мультяшной. Озвучить Генерацией голоса( нужен один голос только рассказчика небольшой истории.) Монтирование этих картинок в небольшое видео.

Монтаж видеороликовСоздание анимаций
4 месяца назад
guest_1735909035398
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Заявки фрилансеров

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