Создайте арт или анимацию

Нужно сделать арт или анимацию, чтобы смотрелось красочно, сочно, проект связан с приватными приложениями и а точнее на нем их можно разрабатывать, ключевая особенность это доказательство с нулевым разглашением. Нужно это красиво реализовать на изображении.

Что-то из это можно взять за основу, и перенести на изображение:

Функции проекта

Доказательство с нулевым разглашением

Набор инструментов для разработки

Собственный язык программирования

Детальную информацию дам по запросу.